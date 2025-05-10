Возвращение населения в Кенгерли в Агдаме продолжается

Сегодня население села Кенгерли Агдамского района Азербайджана увеличится - в населенный пункт вернется еще одна группа бывших вынужденных переселенцев.

В Азербайджане продолжается возвращение населения на освобожденные от оккупации территории, 18 июня в село Кенгерли Агдамского района прибудет новая группа жителей.

Сегодня в Кенгерли переедут 40 семей – 154 человек. Ранее эти семьи временно проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных регионах Азербайджана.

Люди возвращаются в родные края спустя 30 лет, для их возвращения подготовлена инфраструктура, построены дома.