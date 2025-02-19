В Карабах и Восточный Зангезур вернулись 15 тыс человек

Население освобожденных от армянской оккупации Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов выросло до 15 тысяч человек – на родину вернулись почти 4 тысячи семей бывших вынужденных переселенцев.

Население освобожденных от армянской оккупации Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана на сегодняшний день составляет около 15 тыс человек - 3 721 семья бывших вынужденных переселенцев обрела заново построенные или восстановленные дома на своей малой родине, сообщил заместитель председателя Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Фуад Гусейнов.

"С учетом сотрудников государственных учреждений, созданных в регионе, а также специалистов, задействованных в масштабных восстановительных и строительных работах, общее число жителей Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов составляет около 44 тыс человек"

- Фуад Гусейнов

Напомним, ранее мы сообщали о том, что только в первом квартале 2025 года Азербайджан вложил в восстановление Карабаха и Восточного Зангезура около $477 млн или 812 млн манатов. В общей сложности с 2021 по 2024 год власти Азербайджана потратили на восстановление и реконструкцию освобожденных от армянской оккупации территорий почти 18 млрд манатов (около $10,5 млрд). Всего на эти цели в текущем 2025 году будет направлено около 4 млрд манатов.