Азербайджан вложил $477 млн в освобожденные районы с начала 2025 года

В восстановление Карабаха и Восточного Зангезура Азербайджан вложил около $477 млн или 812 млн манатов. Статистика учитывает период с января по март 2025 года.

В первом квартале 2025 года Азербайджан вложил 812,3 млн манатов ($477,8 млн) на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий – районов Карабаха и Восточного Зангезура, рассказали в Минфине АР.

По данным министерства, это на 33% меньше прошлогодних показателей.

Ранее сообщалось, что с 2021 по 2024 год власти Азербайджана потратили почти 18 млрд манатов (около $10,5 млрд) на восстановление и реконструкцию освобожденных от армянской оккупации территорий, включая 5,3 млрд манатов, которые были выделены в одном лишь 2024 году. В текущем году на эти цели направят около 4 млрд манатов.