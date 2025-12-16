В Европейском парламенте уже нет европейских ценностей – Папуашвили

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили раскритиковал работу парламента ЕС, заявив о том, что его нынешние дискуссии уже не соответствуют реальным европейским ценностям.

Заседание парламента ЕС является показателем формирующегося в Европе "вакуума", такое заявление сделал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передают грузинские СМИ.

Папуашвили резко раскритиковал нынешнюю работу европейских парламентариев.

"Вместо обсуждения была продемонстрирована неуважительность, вместо фактов - ложь, а вместо ответственности - позиция цивилизационного превосходства"

– Шалва Папуашвили

По его словам, сегодняшний Брюссель уже не демонстрирует те ценности, на которые когда-то ориентиовалась Грузия и все больше далек от реальных европейских ценностей.

Вести диалог с европейской стороной все сложнее, потому что тот подход, который сейчас выбирают в ЕС, противоречит ценностям уважения и равенства, которые являются основой всех европейских ценностей, отметил Папуашвили.