В Европейском парламенте уже нет европейских ценностей – Папуашвили

Заседание парламента ЕС является показателем формирующегося в Европе "вакуума", такое заявление сделал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передают грузинские СМИ.
Папуашвили резко раскритиковал нынешнюю работу европейских парламентариев.
"Вместо обсуждения была продемонстрирована неуважительность, вместо фактов - ложь, а вместо ответственности - позиция цивилизационного превосходства"
– Шалва Папуашвили
По его словам, сегодняшний Брюссель уже не демонстрирует те ценности, на которые когда-то ориентиовалась Грузия и все больше далек от реальных европейских ценностей.
Вести диалог с европейской стороной все сложнее, потому что тот подход, который сейчас выбирают в ЕС, противоречит ценностям уважения и равенства, которые являются основой всех европейских ценностей, отметил Папуашвили.