Новые рейсы в Краснодар и Сочи запускает "Победа"

"Победа" в начале следующего курортного сезона начнет выполнять рейсы по двум новым направлениям. Билеты уже поступили в продажу.

Авиакомпания "Победа" запустила продажу билетов на рейсы Казань - Краснодар и Ульяновск - Сочи на 2026 год.

Новые рейсы появятся в расписании первой половине следующего года: с 1 мая самолеты лоукостера свяжут Казань и Краснодар, с 3 июня – Ульяновск и Сочи.

Между столицами Татарстана и Кубани самолеты будут летать трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Между Ульяновском и Сочи – также трижды в неделю, по понедельникам, четвергам и субботам.

Напомним, аэропорт Краснодара возобновил работу 17 сентября 2025 года, он обслуживает как внутренние, так и международные авиарейсы.