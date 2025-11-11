Сенат США одобрил отмену санкций против Сирии

В Сенате Соединенных Штатов одобрили отмену масштабных антисирийских санкций, ранее введенных Дональдом Трампом под названием "Акт Цезаря".

В Вашингтоне одобрили отмену санкций, ранее введенных в 2020 году против Сирии, в ходе заседания Сената США, сообщают СМИ.

Напомним, в 2020 году против правительства экс-президента Сирии Башара Асада были введены санкции по так называемому "Акту Цезаря", включающие также ограничения сирийских вооруженных сил и бизнеса.

Нынешняя администрация временного президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа выступала за отмену санкций с целью восстановления Сирии после войны.