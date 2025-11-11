Вестник Кавказа

Сенат США одобрил отмену санкций против Сирии

Новый флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сенате Соединенных Штатов одобрили отмену масштабных антисирийских санкций, ранее введенных Дональдом Трампом под названием "Акт Цезаря".

В Вашингтоне одобрили отмену санкций, ранее введенных в 2020 году против Сирии, в ходе заседания Сената США, сообщают СМИ.

Напомним, в 2020 году против правительства экс-президента Сирии Башара Асада были введены санкции по так называемому "Акту Цезаря", включающие также ограничения сирийских вооруженных сил и бизнеса.

Нынешняя администрация временного президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа выступала за отмену санкций с целью восстановления Сирии после войны.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
655 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.