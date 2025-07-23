Президент Ирана заявил о водном кризисе в стране

Масуд Пезешкиан в очередной раз сообщил о больших проблемах с обеспечением водой в стране. Президента Ирана отметил, что нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как кризисную.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал кризисной ситуацию с обеспечением водой в стране.

В ходе выступления в парламенте он отметил, что нехватка воды сейчас наблюдается повсеместно.

"Проблемы с водой существуют во всех провинциях нашей страны. Обеспечение водой в Иране находится в кризисном состоянии"

– Масуд Пезешкиан

Ранее президент Исламской Республики заявлял о том, что в нынешнем году в стране выпало всего 3% осадков от показателей, которые фиксировались "в прежние времена".