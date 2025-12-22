Вестник Кавказа

Азербайджанский бензин появился на заправках в Армении

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сеть АЗС из Армении Run Oil начала продажу топлива, ранее поставленного из Азербайджана. Продавать азербайджанский бензин в Армении будут всего две компании.

Армянская компания "Мега Трейд", закупившая 11 цистерн (600 т) бензина из Азербайджана, начала с 23 декабря реализовывать его продажу через автозаправочную сеть Run Oil, сообщают СМИ.

Директор компании Карен Айриян в разговоре с журналистами сообщил, что стоимость бензина за 1 литр составляет 430 драмов ($1,13) вне зависимости от региона страны. Более того, текущая цена оказалась ниже изначально заявленной в 440 драмов ($1,16).

Ранее 22 цистерны с топливом были отправлены из Азербайджана в Армению через Грузию. Бензин был произведен государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). Сделка была заключена с двумя компаниями, каждая из которых купила по 11 цистерн продукции SOCAR.

