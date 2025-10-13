Грузоперевозки по Срединному коридору через Азербайджан выросли на 90%

В Баку рассказали о росте грузоперевозок по Срединному коридору. За три года объем перевозимых грузов вырос на 90%. С запуском Зангезурского коридора откроются новые возможности для перевозок через Азербайджан.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сообщил о значительном росте объема грузоперевозок через территорию республики по Срединному коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту).

Выступая на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме он отметил важное значение данного транспортного маршрута, который играет стратегическую роль не только для региона, но и для глобальной торговли и развития транспортных связей.

"Реформы в сфере упрощения торговых процедур способствуют цифровизации Срединного коридора, что, в свою очередь, положительно сказывается на динамике грузоперевозок и торговли Азербайджана, Турции и других стран региона. За последние три года объем грузоперевозок через Азербайджан по Срединному коридору увеличился на 90%"

– Али Асадов

Также он указал на роль Зангезурского коридора в развитии грузоперевозок по ТМТМ.

"Открытие Зангезурского коридора не только предоставит новые экономические и транзитные возможности для всех региональных государств, но и увеличит пропускную способность Срединного коридора"

– Али Асадов

Кроме того азербайджанский премьер отметил достижение годовой грузоподъемности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в 2024 году в 5 млн т, а также закладку фундамента железной дороги Карс-Нахчыван в 2025 году.