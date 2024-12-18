Балет Большого театра "Щелкунчик" покажут в кино в Узбекистане

Посмотреть знаменитый балет "Щелкунчик" в версии Большого театра смогут все желающие – для этого можно будет просто сходить в кино, причем не только в России, но и в Узбекистане.

Жители и гости Узбекистана в преддверии Нового года 2026 смогут посмотреть балет Большого театра "Щелкунчик" на киноэкране, такое сообщение распространила пресс-служба театра.

В нем говорится, что знаменитый балет П. И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича представят в "КАРО" и других кинотеатрах России за считанные дни до Нового года.

"30 и 31 декабря легендарный балет "Щелкунчик" можно будет увидеть не только на Исторической сцене Большого театра, но и в кинотеатрах России, Узбекистана и Беларуси"

– Большой театр

Дирижер – Валерий Гергиев. Главные партии исполнят Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко.