Вестник Кавказа

«Щелкунчик» в постановке Большого театра покажут в Сириусе

Щелкунчик
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сочинский курорт Сириус в новогодние праздники трижды покажет знаменитый балет «Щелкунчик» в постановке Большого театра. Первый показ состоится вечером 30 декабря.

Балет «Щелкунчик» в постановке Большого театра в прямом эфире будет показан этой зимой в нескольких городах России, жители и гости Сочи смогут увидеть постановку на набережной федеральной территории Сириуса.

Балет будет демонстрироваться в амфитеатре Спортивного парка. Первый показ пройдет 30 декабря в 19.00 в прямом эфире, затем «Щелкунчика» на берегу Черного моря можно будет увидеть в полдень 31 декабря и днем 7 января - эти показы будут в записи.

«Организаторы отмечают, что показы пройдут бесплатно, но просят зрителей захватить дождевики и пледы: несмотря на мягкий субтропический климат, вечером у моря может быть прохладно»

– администрация курорта

Трансляция легендарного балета стала возможной при поддержке Министерства культуры России и «Росконцерта».

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