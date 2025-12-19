Губернатор Астраханской области поздравил Ильхама Алиева

Игорь Бабушкин направил письмо Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения. Поздравляя президента Азербайджана, глава Астраханской области отметил его вклад в развитие республики.

Азербайджан всегда был и остается стратегическим партнером России по всем направлениям взаимодействия, в том числе на межрегиональном уровне. Об этом говорится в поздравительном письме губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, адресованном президенту республики Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович! Примите мои уверения в высоком к Вам почтении и искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов в реализации намеченных планов!"

– Игорь Бабушкин

Он отметил, что работа, которую азербайджанский лидер делает в целях повышения благосостояния республики, хорошо известна за ее пределами.

"Ваш труд, направленный на развитие экономически процветающего государства и повышение благосостояния азербайджанского народа, снискал Вам заслуженное уважение не только в родной стране, но и далеко за ее пределами"

– глава региона

Глава Астраханской области также указал на то, что он высоко ценит сложившиеся дружественные связи между Азербайджаном и регионом.

"Искренне благодарю Вас за поддержку, которую Вы оказываете укреплению многоплановых взаимовыгодных контактов с нашим регионом"

– губернатор Астраханской области