Губернатор Астраханской области поздравил Ильхама Алиева

Азербайджан всегда был и остается стратегическим партнером России по всем направлениям взаимодействия, в том числе на межрегиональном уровне. Об этом говорится в поздравительном письме губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, адресованном президенту республики Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.
"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович! Примите мои уверения в высоком к Вам почтении и искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов в реализации намеченных планов!"
– Игорь Бабушкин
Он отметил, что работа, которую азербайджанский лидер делает в целях повышения благосостояния республики, хорошо известна за ее пределами.
"Ваш труд, направленный на развитие экономически процветающего государства и повышение благосостояния азербайджанского народа, снискал Вам заслуженное уважение не только в родной стране, но и далеко за ее пределами"
– глава региона
Глава Астраханской области также указал на то, что он высоко ценит сложившиеся дружественные связи между Азербайджаном и регионом.
"Искренне благодарю Вас за поддержку, которую Вы оказываете укреплению многоплановых взаимовыгодных контактов с нашим регионом"
– губернатор Астраханской области