Москва и Дамаск обсудили поставки российской пшеницы

Пшеница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская и сирийская стороны провели переговоры по видеосвязи о восстановлении поставок пшеницы из РФ.

В рамках укрепления и развития экономического партнерства Сирия намерена продолжить импорт пшеницы из России. Данный вопрос был затронут во время переговоров замминистра сельского хозяйства РФ Максима Марковича и замминистра экономики и промышленности переходного правительства Сирии Махера Халиль аль-Хасана. Переговоры прошли в онлайн-формате.

Стороны пришли к договоренности о продолжении сотрудничества и запланировали будущие обсуждения для прихода к взаимовыгодным условиям поставок российской пшеницы, а также потенциального развития экспорта продовольствия и медикаментов.

Впервые после свержения режима Асада Сирийская Арабская Республика приняла поставку 6,6 тыс т пшеницы из Российской Федерации в апреле этого года.

