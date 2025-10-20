Хакан Фидан встретится с сирийским президентом Аш-Шараа

Турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом прибыла в Дамаск для рабочей встречи с сирийским президентом.

Глава МИД Турции Хакан Фидан вместе с министром обороны Яшаром Гюлером, а также главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном прибыл в Дамаск для совершения рабочего визита, сообщают турецкие СМИ.

В ходе визита ожидается встреча с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа.

Согласно публикации агентства Anadolu, на переговорах будут подняты вопросы турецко-сирийского сотрудничества за период последнего года. В частности, ожидается отдельное обсуждение выполнения соглашения от 10 марта, которое связано с приоритетами национальной безопасности Турции.

Отдельно на переговорах стороны обсудят вопросы безопасности и восстановления территории Сирии.

Важным аспектом переговоров станет сотрудничество по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).