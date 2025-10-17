Вестник Кавказа

Сирия планирует купить у Турции системы ПВО и бронетехнику – СМИ

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ: Сирия хочет усилить оборону поставками оружия из Турции. Сделку могут проспонсировать страны Персидского залива.

Дамаск намерен усилить армию за счет импорта вооружения из Турции, передает газета Yeni Şafak. 

Согласно информации медиа, Сирия намерена нарастить оборонительные возможности в контексте борьбы с терроризмом и потенциальных угроз со стороны Израиля. 

Сообщается, что республика может реализовать планы за счет финансовой поддержки арабских государств Персидского залива. Подчеркивается, что власти страны намерены приобрести оружие, а не получить его в рамках помощи. 

Согласно информации медиа, Дамаск намерен получить системы ПВО, бронетехнику, беспилотники, а также артиллерийские системы.

