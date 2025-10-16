Вестник Кавказа

Турция поддержит Сирию ракетами и беспилотниками

Турция поддержит Сирию ракетами и беспилотниками
© Фото: компания TUSAS
Турция укрепляет обороноспособность Сирии: Анкара направит ракетные системы и БПЛА в арабскую республику.

Турция намерена усилить оборонительный потенциал Сирии. Анкара и Дамаск обсуждают поставки вооружений из Турции, передает Bloomberg. 

Согласно данным медиа, Анкара намерена поддержать новый Дамаск, который противостоит ряду группировок внутри страны. 

Как отмечает Bloomberg, Турция намерена увеличить трансграничный коридор безопасности с 5 до 30 км, сконцентрировав усилия на тех районах Сирии, где находятся структуры РПК (Рабочая партия Курдистана). 

Сообщается, что ракетные комплексы будут размещены на севере Сирии, чтобы избежать конфликтной ситуации с Израилем.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
3860 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.