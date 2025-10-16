Турция поддержит Сирию ракетами и беспилотниками

Турция укрепляет обороноспособность Сирии: Анкара направит ракетные системы и БПЛА в арабскую республику.

Турция намерена усилить оборонительный потенциал Сирии. Анкара и Дамаск обсуждают поставки вооружений из Турции, передает Bloomberg.

Согласно данным медиа, Анкара намерена поддержать новый Дамаск, который противостоит ряду группировок внутри страны.

Как отмечает Bloomberg, Турция намерена увеличить трансграничный коридор безопасности с 5 до 30 км, сконцентрировав усилия на тех районах Сирии, где находятся структуры РПК (Рабочая партия Курдистана).

Сообщается, что ракетные комплексы будут размещены на севере Сирии, чтобы избежать конфликтной ситуации с Израилем.