Анкара заявила о территориальных угрозах для Сирии со стороны СДС

Оборонное ведомство Турции выступило против позиции Сирийских демократических сил (СДС), которая представляет угрозу для территориальной целостности и стабильности Сирии. В Минобороны страны заявили, что СДС не прилагает усилий для интеграции в политическую жизнь страны.
"СДС продолжает выдвигать требования о децентрализации и федерализме, при этом не предпринимая попыток интеграции во власть. Как мы подчеркивали ранее, эта позиция СДС наносит ущерб территориальной целостности и стабильности Сирии"
– Минобороны Турции
В Минобороны Турции заявили, что готовы оказать поддержку Дамаску в действиях по стабилизации ситуации, если поступит соответствующий запрос.
Отмечается, что Анкара продолжает контакты с Сирией, а также внимательно следит за процесс интеграции.