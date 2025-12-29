Вестник Кавказа

Анкара заявила о территориальных угрозах для Сирии со стороны СДС

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция подвергла критике позицию СДС, которая дестабилизирует ситуацию в Сирии. Анкара готова поддержать Дамаск в ситуации с СДС.

Оборонное ведомство Турции выступило против позиции Сирийских демократических сил (СДС), которая представляет угрозу для территориальной целостности и стабильности Сирии. В Минобороны страны заявили, что СДС не прилагает усилий для интеграции в политическую жизнь страны. 

"СДС продолжает выдвигать требования о децентрализации и федерализме, при этом не предпринимая попыток интеграции во власть. Как мы подчеркивали ранее, эта позиция СДС наносит ущерб территориальной целостности и стабильности Сирии"

– Минобороны Турции 

В Минобороны Турции заявили, что готовы оказать поддержку Дамаску в действиях по стабилизации ситуации, если поступит соответствующий запрос. 

Отмечается, что Анкара продолжает контакты с Сирией, а также внимательно следит за процесс интеграции.

