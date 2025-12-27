Армения и Турция упрощают получение виз с 1 января

Процесс взаимного получения виз гражданами Армении и Турции будет значительно упрощен с 2026 года. Нововведение коснется владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Процедура получения виз будет взаимно упрощена Арменией и Турцией с января, соответствующее сообщение распространила пресс-служба армянского МИД.

В нем говорится, что решение было принято в рамках соглашений, которые ранее были достигнуты спецпредставителями Армении и Турции по нормализации отношений.

Процесс получения виз станет проще для тех, у кого есть дипломатические, специальные и служебные паспорта.

"Владельцы дипломатических, специальных и служебных паспортов обеих стран смогут получать электронные визы бесплатно с 1 января 2026 года"

– МИД Армении

В министерстве подчеркнули, что Ереван и Анкара снова подтвердили приверженность продолжению нормализации армяно-турецких отношений для достижения полной нормализации без предварительных условий.