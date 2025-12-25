В Армении видят широкий потенциал для экспорта товаров в Азербайджан

Армянские товары могут начать поступать в Азербайджан, об этом рассказал глава Минэкономики Армении. Вопросы о возможном старте экспорта обсуждаются, добавил, он.

В Ереване видят возможность поставок армянской продукции в Азербайджан, заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

Говоря о перспективах торговых отношений между Баку и Ереваном, министр сообщил, что есть большой потенциал для развития торговли.

"Потенциал достаточно широкий"

– Геворг Папоян

Он добавил, что предпосылки доя развития торговли создаются конкурентоспособной стоимостью транзита по линии "Грузинских железных дорог". Армения могла бы поставлять в Азербайджан металлы, сельскохозяйственную продукцию и многое другое.

"Алюминий, алюминиевая фольга, ферромолибден, животные, фрукты, овощи, некоторые виды напитков, различные виды текстильной продукции. Проведено исследование, которое показывает: есть товары, которые Армения экспортирует, а Азербайджан импортирует. Возможно все"

– Геворг Папоян

В настоящее время вопросы организации поставок обсуждаются. Министр добавил, что по его мнению, Тбилиси и Баку "объявят об очередной успешной сделке".