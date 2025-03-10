Мимоза могла пострадать от заморозков в Абхазии

Один из символов Абхазии – мимоза – мог быть серьезно поврежден из-за заморозков, которые обрушились на республику в последнее время.

Знаменитая абхазская мимоза могла понести серьезный ущерб из-за аномально низкой температуры воздуха, рассказал замглавы администрации Гудаутского района по сельскому хозяйству Юрий Кварацхелия.

По его словам, сейчас мимоза готовится к цветению. Чиновник уточнил, что отрицательная температура несет опасность для растения, передает Sputnik.

"Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ближайшие дни, и это плохо"

– Юрий Кварацхелия

Он добавил, что на данный момент нельзя сказать, как именно холодная погода повлияла на мимозу, – это станет ясно примерно через месяц.