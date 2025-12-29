Вестник Кавказа

Нетаньяху и Трамп дали ХАМАС два месяца на разоружение – СМИ

Граната
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Israel Hayom: Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп дали ХАМАС два месяца на разоружение. После этого ЦАХАЛ может начать новую операцию против радикалов.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с лидером США Дональдом Трампом, в ходе которой стороны пришли к соглашению о сроках разоружения ХАМАС. Согласно данным Israel Hayom, политики договорились о двухмесячном сроке демилитаризации радикалов. 

Трамп заявил, что палестинское движение ждут "адские муки" в случае отказа от разоружения.  

"ХАМАС получит очень мало времени на разоружение. Если они не разоружатся, как обещали... им придется дорого за это заплатить"

– Дональд Трамп 

По данным медиа, стороны также договорились о полном уничтожении тоннелей под Газой.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
790 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.