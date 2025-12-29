Нетаньяху и Трамп дали ХАМАС два месяца на разоружение – СМИ

Israel Hayom: Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп дали ХАМАС два месяца на разоружение. После этого ЦАХАЛ может начать новую операцию против радикалов.
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с лидером США Дональдом Трампом, в ходе которой стороны пришли к соглашению о сроках разоружения ХАМАС. Согласно данным Israel Hayom, политики договорились о двухмесячном сроке демилитаризации радикалов.
Трамп заявил, что палестинское движение ждут "адские муки" в случае отказа от разоружения.
"ХАМАС получит очень мало времени на разоружение. Если они не разоружатся, как обещали... им придется дорого за это заплатить"
– Дональд Трамп
По данным медиа, стороны также договорились о полном уничтожении тоннелей под Газой.