ООН: Израиль признал Сомалиленд, чтобы переселить туда палестинцев

Израиль получает очередную волну осуждения в связи с признанием суверенитета Сомалиленда, в этот раз от всех стран-членов Совбеза ООН за исключением США. Мировое сообщество обеспокоено потенциалом депортации палестинцев в Сомалиленд.

Страны-члены Организации Объединенных Наций на экстренном заседании Совета Безопасности осудили решение Израиля признать независимость Сомалиленда. Постоянные и непостоянные члены органа ООН, отвечающего за поддержание международного мира и безопасности, обеспокоены мотивацией Израиля и перспективами переселения палестинцев в Сомалиленд.

Признание суверенитета Сомалиленда вызвало бурную международную реакцию (сюда можно ссылку на предыдущий материал про это) сразу после появления информации от израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху 26 декабря.

Представитель Сомали при Организации Абукар Дахир Осман заявил, что признание независимости Сомалиленда напрямую противоречит уставу ООН, а также не обладает юридической силой. Осман отметил, что Израиль в первую очередь руководствуется возможностью потенциального перемещения палестинцев на территорию северо-западной части Сомали.

Со схожей критикой в адрес реализации геополитических интересов Израиля и перспектив депортации жителей сектора Газа для дальнейшей оккупационной политики страны выступили присутствующие на заседании представители Лиги арабских государств и Африканского союза, а также заместитель посла Пакистана в ООН совместно с представителями Китая и Великобритании. Поддержку целостности Сомали выразила и ЮАР, не являющаяся постоянным членом, но изъявившая желание выступить на заседании.

Согласно данным международных СМИ, на заседании Совбеза, созванном для непосредственного рассмотрения вопроса отколовшегося от Сомали региона, единственной страной, не выразившей осуждение в сторону Израиля стали США. При этом необходимо отметить, что и открытая поддержка признания суверенитета Сомалиленда также не была высказана, несмотря на наличие в Вашингтоне действующего представительства данного государственного образования.

Негласная форма поддержки США также приняла форму сравнения Сомалиленда с Палестиной, чью независимость признали более 150 государств-членов ООН. Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс посчитал признание Палестины, которую назвал "несуществующим государством", "двойным стандартом" Совбеза.