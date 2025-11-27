ООН нужно вернуть свою роль в урегулировании конфликтов — Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что ООН больше не играет особой роли в урегулировании большинства мировых конфликтов. По его словам, Организации стоит вернуть себе этот статус.

На сегодняшний момент ООН почти не участвует в решении конфликтов в мире, такое заявление сделал глава МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси.

"Сегодня, если посмотреть на большинство конфликтов в мире, можно увидеть одну вещь - ООН там нет. Я имею в виду все (...) везде мы увидим одно и то же. Я считаю, что это можно изменить. Это вопрос вовлеченности и, что крайне важно, доверия"

– Рафаэль Гросси

По его словам, ООН самое время вернуть себе свой прежний статус во имя стабилизации мировой ситуации, заняв более сильную позицию.

"И я надеюсь, что мы все - с Севера на Юг, с Востока на Запад - сможем согласиться в том, что нам всем выгодно видеть ООН в лучшем состоянии, чем сейчас"

– Рафаэль Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ также напомнил о цели создания Организации Объединенных Наций, подчеркнув, что в Женеве, похоже, об этом забыли. По его словам, произошла эволюция международной повестки.

Гросси заявил о том, что ООН нужен сильный лидер для того, чтобы он мог взаимодействовать со всеми в период международной напряженности, будучи "строителем мостов", проявляя мирные инициативы.