ООН нужно вернуть свою роль в урегулировании конфликтов — Гросси

На сегодняшний момент ООН почти не участвует в решении конфликтов в мире, такое заявление сделал глава МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси.
"Сегодня, если посмотреть на большинство конфликтов в мире, можно увидеть одну вещь - ООН там нет. Я имею в виду все (...) везде мы увидим одно и то же. Я считаю, что это можно изменить. Это вопрос вовлеченности и, что крайне важно, доверия"
– Рафаэль Гросси
По его словам, ООН самое время вернуть себе свой прежний статус во имя стабилизации мировой ситуации, заняв более сильную позицию.
"И я надеюсь, что мы все - с Севера на Юг, с Востока на Запад - сможем согласиться в том, что нам всем выгодно видеть ООН в лучшем состоянии, чем сейчас"
– Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ также напомнил о цели создания Организации Объединенных Наций, подчеркнув, что в Женеве, похоже, об этом забыли. По его словам, произошла эволюция международной повестки.
Гросси заявил о том, что ООН нужен сильный лидер для того, чтобы он мог взаимодействовать со всеми в период международной напряженности, будучи "строителем мостов", проявляя мирные инициативы.