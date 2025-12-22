Вестник Кавказа

Бердымухамедов назвал дату и место проведения саммита лидеров стран СНГ в 2026 году

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туркменистан определился с площадкой проведения саммит Совета глав стран СНГ в 2026 году. Мероприятие пройдет осенью в городе Туркменбаши.

Место и время проведения следующего саммита Совета глав государств СНГ стало известно сегодня. Глава Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что встреча лидеров пройдет 9 октября следующего года в городе Туркменбаши. 

По словам Аркадага, площадкой для проведения встречи глав государств Содружества станет туристическая зона Аваза, которая оборудована для проведения встреч подобного уровня. 

Экс-президент Туркменистана также отметил, что страна ведет подготовку к проведению Межпарламентской ассамблеи СНГ и конференции по демографии.

