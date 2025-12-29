Нетаньяху назвал первую возможную цель Ирана при получении ядерного оружия

Иран при появлении у себя ядерного оружие может нанести удар по Соединенным Штатам. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
"Если бы у Ирана были ядерные бомбы, он бы установил их на свои баллистические ракеты, который в конечном счете достигли США"
– израильский премьер
Он подчеркнул, что это поставило бы под угрозу жизнь каждого человека, проживающего на территории США.
"Мы приняли меры, и мы действовали сообща. Мы изменили ситуацию на Ближнем Востоке"
– премьер еврейского государства
Напомним, в ночь с 12 на 13 июня ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты в Иране. Ответ Исламской Республики последовал в течение следующих суток. Спустя неделю удары по ядерным объектам ИРИ нанесли уже США. Через несколько дней после этого Израиль и Иран договорились о прекращении огня.
Позднее в США заявили, что своими ударами нанесли ядерной программе Ирана невосполнимый урон.