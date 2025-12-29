Вестник Кавказа

Нетаньяху назвал первую возможную цель Ирана при получении ядерного оружия

Глава израильского правительства уверен, что Иран сразу бы направил свои баллистические ракеты на США, как только они бы у него появились. Он подчеркнул, что им вместе с американцами удалось этим летом изменить ситуацию в регионе, действуя сообща.

Иран при появлении у себя ядерного оружие может нанести удар по Соединенным Штатам. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

"Если бы у Ирана были ядерные бомбы, он бы установил их на свои баллистические ракеты, который в конечном счете достигли США"

– израильский премьер

Он подчеркнул, что это поставило бы под угрозу жизнь каждого человека, проживающего на территории США.

"Мы приняли меры, и мы действовали сообща. Мы изменили ситуацию на Ближнем Востоке"

– премьер еврейского государства

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты в Иране. Ответ Исламской Республики последовал в течение следующих суток. Спустя неделю удары по ядерным объектам ИРИ нанесли уже США. Через несколько дней после этого Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

Позднее в США заявили, что своими ударами нанесли ядерной программе Ирана невосполнимый урон.

