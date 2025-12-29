В отношениях с Анкарой ожидается прогресс – МИД Армении

Глава внешнеполитического ведомства АР Арарат Мирзоян прокомментировал развитие армяно-турецких отношений и заявил о том, что в этом направлении ожидается достаточно большой прогресс.

В отношениях Еревана и Анкары налажен интенсивный и позитивный диалог, можно ожидать прогресс в лучшую сторону, такое заявление сделал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в эфире армянского телевидения.

По его словам, встраивание армяно-турецких отношений идет постепенно, может занять какое-то время. Поэтому Мирзоян не стал обозначать каких-либо сроков.

Как отметил глава армянского МИД, установление партнерских отношений Армении и Турции выгодно не только для двух сторон, но и для других международных партнеров.

"Это неизбежно протекающие развития, потому что это выгодно для Армении, Турции, Азербайджана, это выгодно всем международным партнерам, это Европе, это Центральной Азии, это выгодно США, России, Ирану"

– Арарат Мирзоян

Также глава МИД РА упомянул недавнюю встречу экспертной группы по оценке железнодорожного узла в Гюмри. По его словам, это также позитивно повлияло на все процессы стабилизации ситуации в регионе.