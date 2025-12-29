Вестник Кавказа

CEBR поделился прогнозом роста ВВП Азербайджана на ближайшие 15 лет

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аналитики CEBR подсчитали, как изменится ВВП Азербайджана в течение ближайших 15 лет. В следующем году эксперты организации предсказывают ВВП страны в размере $7,7 тыс на душу населения.

Британский центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) опубликовал прогноз по росту ВВП Азербайджана в 2026 году. По данным финансовых аналитиков организации, ВВП страны в пересчете на жителя составит $7,7 тыс. 

К 2030 этот показатель составит $9,1 тыс. Отметку в $10 тыс, по данным CEBR, ВВП Азербайджане преодолеет к 2035 году.  В 2024 страна будет производить товаров и услуг на $12,6 тыс в пересчете на душу населения. 

В уходящем году ВВП АР составил около $7,4 тыс, подсчитали эксперты CEBR. Отметим, что Минэкономики АР прогнозирует ВВП на жителя в $9,1 тыс к 2029 году. 

