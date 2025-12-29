День солидарности отмечают в Азербайджане

Сегодня, 31 декабря, азербайджанцы всего мира празднуют День солидарности и Новый год. Поздравление направили лидер АР Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, а также послы ряда государств.

31 декабря – одна из важнейших дат в современной истории Азербайджана. В этот день азербайджанцы по всему миру отмечают День солидарности, посвященный событиям 1989 года, когда жители Нахчыванской АССР воссоединились с соотечественниками в Иране, а в Стамбуле состоялся первый Всемирный конгресс азербайджанцев.

Лидер страны Ильхам Алиев поделился публикацией в социальных сетях по случаю праздника. Президент АР также поздравил граждан страны с Новым годом.

"С Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом!"

– Ильхам Алиев

Публикацию по случаю события разместила в социальных сетях и первый вице-президент, первая леди Мехрибан Алиева, которая также поздравила азербайджанцев с двойным праздником.

Поступают поздравления дипломатических представителей. В частности, пожелания направила дипмиссия Нидерландов в АР.

"Посольство Королевства Нидерландов в Азербайджанской Республике выражает наилучшие пожелания счастливого, процветающего и мирного Нового года и поздравляет народ Азербайджана с Днем солидарности азербайджанцев мира"

– посольство

Теплые слова азербайджанцам направил и посол Израиля Ронен Краус. Он подчеркнул, что народы двух стран связаны братскими отношениями и дружбой.

"Сердечно поздравляю азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира. Желаю вам постоянного единства, благополучия и мира"

– Ронен Краус

Напомним, что День солидарности официально отмечается с 1991 года. Дата была утверждена на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики под председательством общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.