Ильхам Алиев опубликовал поздравление с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал публикацию в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и с праздником Нового года.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в соцсетях публикацией, посвященной Дню солидарности азербайджанцев мира и новогоднему празднику.

"С 31 Декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом!"

– Ильхам Алиев

Напомним, что День солидарности азербайджанцев мира был объявлен 16 декабря 1991 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Официальный день празднования – 31 декабря.