Ильхам Алиев в Агдаме: мы не должны забывать годы оккупации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с гражданами страны, переселившимися в город Агдам. Глава государства отметил, что Баку никогда не забудет оккупацию и гибель невинных людей.

Азербайджан не должен забывать годы оккупации. Такое заявление сделал президент страны Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.

"Как мы можем забыть оккупацию?! Как мы можем забыть наших шехидов?! Как мы можем забыть жертв Ходжалы, гибель других невинных людей?! Мы никогда не можем и не должны это забывать"

– глава государства

Он подчеркнул, что Азербайджан столкнулся с самой большой несправедливостью в истории последних лет, так как его земли были оккупированы.

"Но во всех подобных случаях международные организации, крупные державы и политические круги различных стран осуждают эту оккупацию, используют различные методы для принуждения оккупанта, вводят санкции. Мы это видим, сейчас это показывает наша недавняя история"

– Ильхам Алиев

Он акцентировал внимание на том, что международные организации принимали правильные решения в ходе войны Азербайджана и Армении, а также в период прекращения огня, однако они не сделали ни одного шага для того, чтобы реализовать эти решения.

Говоря о мирном процессе с Арменией, президент Азербайджана отметил, что инициатором этого процесса был Баку.

"Это все знают и должны знать. Первое предложение поступило от нас, авторами текста мирного договора и всех положений, включенных в него, являемся мы"

– азербайджанский лидер