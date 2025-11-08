Президент Азербайджана и первая леди открыли в Карабахе парк и жилой комплекс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент, первая леди Мехрибан Алиева продолжают поездку по городам освобожденного от оккупации Карабаха, где открывают новые объекты инфраструктуры.

Сегодня, 24 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент, первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Парка Победы в городе Ханкенди.

Также глава государства с супругой приняли участие в открытии 2-го жилого комплекса в городе Агдам, сообщает Trend.

Азербайджанский лидер и первая леди страны встретились и пообщались в неформальной обстановке с переселившимися в город его новыми жителями, говорится в сообщении.

Напомним, накануне президент Азербайджана совершил поездку на освобожденные территории, где посетил ряд населенных пунктов. Он побывал в поселке Кяркиджахан, входящем в территориальную единицу города Ханкенди, где встретился с жителями поселка и поздравил их с возвращением в родные места.

Затем азербайджанский лидер отправился в Ханкенди, где заложил фундамент здания инженерного факультета Карабахского университета, принял участие в открытии нового здания факультета бизнеса и экономики Карабахского университета и открытии электроподстанции 110/35/10 кВ "Ханкенди-1 ОАО AzərEnerji.

В Ходжалы президент Азербайджана посетил село Баллыджа, где открыл предприятия по производству офисной мебели и аксессуаров для мебели ООО Accurate Az.