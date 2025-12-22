Ильхам Алиев посетил Карабах

Президент Азербайджана накануне своего дня рождения совершил поездку на освобожденные территории, где посетил ряд населенных пунктов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 декабря посетил Ханкенди, Ходжалы и Агдам.

Прежде всего он побывал в поселке Кяркиджахан, входящем в территориальную единицу города Ханкенди.

В поселке президент АР был проинформирован о работе, проделанной в поселке. Восстановление стартовало в мае 2025 года, на данный момент в Кяркиджахане имеются 33 жилых здания и 1037 частных домов. Для жилья частично пригодны 790 домов. До конца месяца будут отремонтированы 40 домов, в 2026 году – 280. Завершены работы в 30 домах. В населенный пункт уже вернулись 30 семей - 115 человек.

Также в поселке проверены водопроводные, электрические и газовые линии, проложено 2 км подземного оптического кабеля, обеспечено уличное освещение, заасфальтированы внутренние дороги.

Кроме того, проведен капитальный ремонт яслей-детского сада номер 1 на 60 мест и полной средней школы на 624 ученических места. Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта здания полной средней школы № 1 в поселке Кяркиджахан.

На встрече с жителями поселка азербайджанский президент выразил поздравления в связи с тем, что люди смогли вернуться в родные места.

"Поздравляю вас с возвращением на родную землю спустя 34 года…Программа "Великое возвращение" – сегодня самая успешно реализуемая программа возвращения в мировом масштабе"

– Ильхам Алиев

Затем азербайджанский лидер отправился в Ханкенди, где заложил фундамент здания инженерного факультета Карабахского университета, а также принял участие в открытии нового здания факультета бизнеса и экономики Карабахского университета.

Было отмечено, что факультет бизнеса и экономики Карабахского университета является одним из главных структурных подразделений, сейчас на факультете работают 20 профессоров и преподавателей, административно-технический состав. На ступени бакалавриата обучаются 505 студентов по 7 специальностям.

На инженерном факультете Карабахского университета уже работают 19 профессоров и преподавателей, административно-технический состав, обучаются 314 студентов.

После этого Ильхам Алиев принял участие в открытии электроподстанции 110/35/10 кВ "Ханкенди-1 ОАО AzərEnerji.

В Ходжалы президент Азербайджана посетил село Баллыджа, где открыл предприятия по производству офисной мебели и аксессуаров для мебели ООО Accurate Az. Предприятие оснащено передовыми технологиями и оборудованием из Турции, Швейцарии, Германии, Италии, Китая и Японии. В планах наладить производство офисной мебели, которая на 60% будет из-за на экспорт.

Также сегодня Ильхам Алиев побывал в Агдаме, заложил фундамент производственного предприятия ООО Saloglu Qarabağ в Агдамском промышленном парке. Здесь появится завод по производству мебели, в том числе различных видов гостиных и спальных гарнитуров, мягкой мебели и металлической мебельной фурнитуры. В производственном процессе будут использоваться турецкие, немецкие и китайские технологии.

Кроме того, президент Азербайджана в рамках поездки в Карабах принял участие в открытии отеля Hilton Garden Inn Agdam в городе Агдам.