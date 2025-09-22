Проезд на электричках подорожает на Северном Кавказе

Билеты на пригородные поезда вырастут в цене в регионах СКФО. Цены увеличатся уже с 1 января наступающего 2026 года.

Тарифы на проезд в пригородных поездах на Северном Кавказе вырастут с нового года, рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании (АО "СКППК").

В Кабардино-Балкарии проезд подорожает с 35 до 36 рублей за 10 км пути. В Дагестане тариф увеличится с 1,28 рубля за километр до 1,4 рубля за километр пути.

В Карачаево-Черкесии цена на проезд сейчас составляет 21,54 рубля за 10 км, с нового года он будет равняться 22,63 рубля.

На Ставрополье изменения коснутся тарифа на поезда 6000-й нумерации, поезда ЭС1 "Ласточка": он вырастет с 4,45 рубля за 1 км до 5,23 рубля за 1 км.