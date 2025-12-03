Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня на встрече в Тегеране подчеркнул важность ускорения работы по транспортным коридорам "Север–Юг" и "Восток–Запад", отметив: Миндорог страны привлекает для их строительства крупные займы.

Иран уделяет огромное внимание оперативной работе в рамках международных транспортных коридоров "Север–Юг" и "Восток–Запад", заявил сегодня на встрече в Тегеране, посвященной международным транспортным коридорам и развитию железнодорожной линии в провинции Тегеран, президент страны Масуд Пезешкиан.

Основная работа над транспортными артериями сейчас сосредоточена в министерстве дорог и городского развития чтраны, а глава ведомства Фарзана Садек занимается привлечением внутренних и иностранных займов и направлению этих средств на строительство международных транспортных коридоров и завершение текущих железнодорожных проектов, передает Trend.

Также правительство страны работает над устранением ряда санкций и ограничений в строительном секторе, его ключевая задача сейчас - снятие существующих препятствий для упрощения и ускорения реализации инфраструктурных проектов.

Роль ИРИ в развитии транспортного коридора "Север–Юг" определяется его ключевым значением как точки пресечения трех его направлений: восточного - через Туркменистан и страны Центральной Азии, среднего - через Каспийское море в Россию и другие страны, и западного - через Азербайджан, Грузию, Россию в государства Восточной Европы, напомнил президент.

Цель коридора - сокращение в два раза сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу, напомнил Масуд Пезешкиан.