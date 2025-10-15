Первый энергоблок АЭС "Аккую" запустят в 2026 году

В Минэнерго Турции рассказали о темпах строительства первого реактора АЭС "Аккую". По словам главы ведомства, он готов уже на 95%.

Запуск первого реактора АЭС "Аккую" состоится уже в этом году. Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар.

В эфире телеканала Kanal 7 он подчеркнул, что первый энергоблок готов на данный момент уже на 95%.

Министр напомнил, что изначально эти работы планировалось завершить к апрелю прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 и политических препятствий в закупке части оборудования произошли задержки.

"Сейчас все наши усилия сосредоточены на завершении строительства первого реактора, которое в настоящее время завершено примерно на 95%, и на старте производства первой электроэнергии в 2026 году. Мы прилагаем усилия для этого совместно с Россией и компанией "Росатом"

–Альпарслан Байрактар

Он обратил внимание на то, что реактор мощностью 1,2 тыс мегаватт, который строится на "Аккую", даст примерно столько же электроэнергии, сколько солнечная электростанция мощностью 5 тыс мегаватт.

"Потому что солнечный свет не всегда доступен. В дополнение к ветровой и солнечной энергетике нам нужны и традиционные электростанции, которые будут производить электроэнергию бесперебойно. Атомная энергетика должна быть в приоритете в этом списке"

– глава министерства

Он также поведал, что к 2035 году Турция собирается увеличить установленную мощность ветровой и солнечной энергетики до 120 тыс мегаватт, что потребует ежегодного прироста мощностей в размере 8-9 тыс мегаватт.

Проект строительства первой в Турции атомной электростанции "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого из них составляет 1,2 тыс мегаватт.