Власти Ирана начали государственную программу поддержки населения

На фоне непрекращающегося экономического давления Запада и участившихся случаев беспорядков и акций протеста из-за девальвации риала власти Ирана запустили большую комплексную государственную программу поддержки населения.

Власти Ирана начали внедрять в стране комплексную государственную программу поддержки населения, которая направлена на обеспечение его продовольственной безопасности, улучшение условий жизни и повышение экономической стабильности: она проводится на фоне продолжающегося экономического давления Запада, обложившего Тегеран всевозможными санкциями и фактически заблокировавшего его ядерную программу, сообщили сегодня в администрации президента Ирана.

Сегодня в Тегеране прошла большая видеоконференция, посвященная этой программе, в которой приняли участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, министры, представители профильных ведомств и губернаторы провинций, которая транслировалась по центральным СМИ страны.

В ходе встречи президент страны подчеркнул: важно тщательно контролировать ход комплексной программы и оперативно устранять возникающие проблемы, для чего будет создан специальный рабочий комитет под руководством Центрального банка Ирана, который займется постоянным мониторингом ее выполнения.

Президент поставил задачи правительству, отметив: его задача - не только в сохранении денежных субсидий для населения, но и в обеспечении их прямого и адресного поступления конечным потребителям.

Как отметили участники встречи, приоритетными экономическими задачами правительства на ближайшее время станут обеспечение стабильности на рынке, укрепление производства, повышение покупательной способности граждан и строгий контроль за поставками продовольствия в торговые сети страны.

Всего в программу включены 15 пунктов, а на ее первом этапе 80 млн граждан Ирана в течение четырех месяцев получат денежные средства в размере 10 млн риалов ($237).

Напомним, ранее мы писали об участившихся случаях беспорядков на акциях протеста, которые начались в конце прошлого года в связи с девальвацией риала. Подобные инциденты зафиксированы в ряде городов страны. Протестные акции, начавшиеся на западе и северо-востоке Ирана из-за девальвации местной национальной валюты, переросли в беспорядки.