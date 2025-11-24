Глава "Русского клуба" ушел из жизни в Грузии

В воскресенье в Тбилиси умер Николай Свентицкий. Руководителю "Русского клуба" было 69 лет.

В Тбилиси в возрасте 69 лет скончался основатель Международного культурно-просветительского союза "Русский клуб" Николай Свентицкий. Об рассказали в самой организации.

"Сегодня (4 января – прим. ред) не стало Николая Свентицкого"

– "Русский клуб"

Причина смерти на данный момент не сообщается.

Свентицкий появился на свет в Тбилиси в 1956 году. Окончил Куйбышевский государственный институт культуры по специальности "режиссер театра и кино". Заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ. В 2003 году основал "Русский клуб".