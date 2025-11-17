Скончался легендарный Никита Симонян

Легенда советского футбола Никита Симонян скончался на 100-м году жизни. Последний день рождения он отметил 12 октября.

Не стало легендарного футболиста Никиты Симоняна, он умер на 100-м году жизни.

Никита Симонян был госпитализирован 20 ноября, вечером 23 ноября он скончался, проинформировал глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян. Смерть советского спортсмена подтвердили в Российском футбольном союзе.

Никита Симонян появился на свет 12 октября 1926 года в городе Армавир Краснодарского края. Карьеру в футболе начинал в "Динамо" (Сухум), затем выступал за "Спартак" на протяжении десяти лет – с 1949 по 1959 год, за эти годы он забил свыше 170 голов.

С 1954 по 1958 год выступал за сборную СССР, в 1956 году на Олимпийских играх в составе сборной стал чемпионом, команда взяла "золото".

В 1959 году завершил карьеру футболиста и стал тренером. В последние годы трудился в структуре Российского футбольного союза (РФС).

Симонян был женат, вместе с супругой Людмилой вырастил дочь Викторию.

В родном городе спортсмена его имя носит один из стадионов.