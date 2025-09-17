Матч сборных Футбольной национальной лиги России и Медиалиги состоится на стадионе "Динамо" в Сухуме 5 декабря, рассказал Sputnik операционный директор Медиалиги Дмитрий Кортава.
"Сборная ФНЛ - это профессиональные футболисты, лучшие игроки первой и второй лиги. Они приедут в Абхазию и проведут матч с лучшими игроками из медиафутбола"
- Дмитрий Кортава
Можно смело сказать, что большой футбол возвращается в Абхазию, добавил он, передает Sputnik Абхазия.
Операционный директор Медиалиги отметил, что аналогичный матч два года назад прошел в Дагестане. И в Абхазию команды приедут на несколько дней, и в ходе поездки не только продемонстрируют большой футбол, но и посетят главные туристические достопримечательности страны - это будет серьезное культурно-просветительное и спортивное событие, заключил Кортава.