Вестник Кавказа

Большой футбол возвращается в Абхазию

Большой футбол возвращается в Абхазию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сухумский стадион "Динамо" 5 декабря примет матч большого футбола – на спортивной арене встретятся сборные Футбольной нацлиги России и Медиалиги, матч ознаменует собой возвращение в страну большого футбола.

Матч сборных Футбольной национальной лиги России и Медиалиги состоится на стадионе "Динамо" в Сухуме 5 декабря, рассказал Sputnik операционный директор Медиалиги Дмитрий Кортава.

"Сборная ФНЛ - это профессиональные футболисты, лучшие игроки первой и второй лиги. Они приедут в Абхазию и проведут матч с лучшими игроками из медиафутбола"

- Дмитрий Кортава

Можно смело сказать, что большой футбол возвращается в Абхазию, добавил он, передает Sputnik Абхазия.

Операционный директор Медиалиги отметил, что аналогичный матч два года назад прошел в Дагестане. И в Абхазию команды приедут на несколько дней, и в ходе поездки не только продемонстрируют большой футбол, но и посетят главные туристические достопримечательности страны - это будет серьезное культурно-просветительное и спортивное событие, заключил Кортава.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
360 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.