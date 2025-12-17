Вестник Кавказа

Боррель: США больше не главный союзник Евросоюза

Флаг Евросоюза
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
США более не главный союзник ЕС, заявил Боррель. Теперь Европа должна обеспечивать собственную безопасность самостоятельно.

Соединенные Штаты перестали быть главным союзником Европейского Союза, с таким заявлением выступил бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет испанское издание Pais.

"США теперь не главный союзник ЕС. Мы переживаем еще одну главу реальности, которая все яснее дает нам понять, что мы должны обеспечить нашу защиту своими собственными средствами"

– Жозеп Боррель

Напомним, месяц назад Вашингтон опубликовал новую стратегию нацбезопасности США, в ней Штаты требуют от ЕС взять ответственность за собственную оборону на себя. 

