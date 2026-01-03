Вестник Кавказа

Израиль атаковал "Хезболлу" на юге Ливана

© Фото: ЦАХАЛ
ЦАХАЛ ударил по позициям "Хезболлы" на юге Ливана. Ранее израильская атаковали радикалов в этом регионе 2 января.

Израильские военные ударили по Ливану, проинформировала пресс-служба ЦАХАЛ. 

Удар пришелся по позициям радикалов из "Хезболлы" на юге Ливана. Информации о результатах ударов по радикалам пока нет. 

"В ответ на продолжающиеся нарушения со стороны "Хезболлах" соглашения о прекращении огня Армия обороны Израиля нанесла удар по террористам движения в районе Хербет-Селем на юге Ливана"

– ЦАХАЛ 

Ранее армия Израиля предупредила о намерении атаковать позиции ХАМАС на юге Ливана. Подразделения ЦАХАЛ также провели операцию против "Хезболлы" в этом регионе 2 января.

