Израиль атаковал "Хезболлу" на юге Ливана

ЦАХАЛ ударил по позициям "Хезболлы" на юге Ливана. Ранее израильская атаковали радикалов в этом регионе 2 января.

Израильские военные ударили по Ливану, проинформировала пресс-служба ЦАХАЛ.

Удар пришелся по позициям радикалов из "Хезболлы" на юге Ливана. Информации о результатах ударов по радикалам пока нет.

"В ответ на продолжающиеся нарушения со стороны "Хезболлах" соглашения о прекращении огня Армия обороны Израиля нанесла удар по террористам движения в районе Хербет-Селем на юге Ливана"

– ЦАХАЛ

Ранее армия Израиля предупредила о намерении атаковать позиции ХАМАС на юге Ливана. Подразделения ЦАХАЛ также провели операцию против "Хезболлы" в этом регионе 2 января.