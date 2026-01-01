Премьер-министр Израиля поддержал народ Ирана в борьбе с властями

Биньямин Нетаньяху выразил поддержку демонстрантам в Иране. Протесты в Исламской Республики начались в конце прошлого года.

Израиль солидарен с народом Ирана в связи с протестами, начавшимися в ряде городов страны в конце прошлого года. Об этом заявил 4 января премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на еженедельном заседании кабинета министров.

Он предположил, что граждане Исламской Республики сейчас начинают брать в свои руки управление своей судьбой.

"Вполне возможно, что мы переживаем момент, когда иранский народ берет свою судьбу в свои руки"

– Биньямин Нетаньяху

Напомним, в конце октября на фоне обвала национальной валюты и огромной инфляции в Иране вспыхнула волна протестов. Демонстранты хотят добиться свержения верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а также выступают за изменение всей государственной политики.