Вестник Кавказа

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи превышает 600 автомобилей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На вечер 5 января перед Крымским мостом собралась двухчасовая очередь со стороны Керчи. Со стороны Кубани очереди в настоящее время нет.

На 18:00 мск 5 января со стороны Крыма перед Крымским мостом собралось в очереди на досмотр свыше 600 легковых автомобилей и автобусов, информирует оперативный канал о ситуации на транспортном переходе.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 635 транспортных средств. Время ожидания более двух часов"

– оперативный канал

При этом со стороны Краснодарского края (Тамань) очереди на проезд нет.

Досмотр транспортных средств перед проездом по мосту осуществляется в целях обеспечения безопасности.

