Дорогу к границе с Арменией закрыли для фур в Грузии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На перевале Паравани действует временный запрет на движение крупного транспорта. Легковые машины могут перемещаться без ограниений.

В Грузии в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничили движение крупногабаритных транспортных средств на перевале Паравани. Об этом информирует Департамент автомобильных дорог Грузии.

Согласно сообщению, действуют на участке 94-146 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани – Ниноцминда).

В настоящее время там запрещено движение автомобилей с прицепом и полуприцепом. Легковые машины могут перемещаться без ограничений.

