Граница России и Грузии открылась для большегрузов

Дорожные власти Грузии разрешили движение по Военно-Грузинской дороге для большегрузов из России, которые все это время ждали возможности пересечь КПП "Верхний Ларс", закрытый для них из-за непогоды.

Дорожные власти Грузии сегодня сняли ограничения для движения по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию и Грузию, действовавшие для большегрузов со вчерашнего дня, сообщили в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

"Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта"

- МЧС Северной Осетии

Накануне мы писали о том, что департамент дорог Грузии бросил все имеющиеся в резерве силы на расчистку трассы от снежных наносов, образовавшихся после мощного снегопада, но открылась она лишь для легкового транспорта и автобусов.

Ограничения продолжали действовать для грузовиков, которых с российской стороны на пограничном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопилось около 400, пробка из большегрузов растянулась на несколько километров.