Граница России и Грузии открылась для большегрузов

Дорожные власти Грузии сегодня сняли ограничения для движения по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию и Грузию, действовавшие для большегрузов со вчерашнего дня, сообщили в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.
"Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта"
- МЧС Северной Осетии
Накануне мы писали о том, что департамент дорог Грузии бросил все имеющиеся в резерве силы на расчистку трассы от снежных наносов, образовавшихся после мощного снегопада, но открылась она лишь для легкового транспорта и автобусов.
Ограничения продолжали действовать для грузовиков, которых с российской стороны на пограничном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопилось около 400, пробка из большегрузов растянулась на несколько километров.