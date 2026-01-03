Движение неприсоединения выразило солидарность Венесуэле

Движение неприсоединения сделало заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы. Организация выразило солидарность с правительство Венесуэлы и отметила, что действия США являются "актом войны" и подрывают глобальную безопасность.

С осуждением агрессии Вашингтона против Каракаса выступили в Координационном бюро Движения неприсоединения, заявление организации опубликовал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем блоге.

"Указанные атаки, грубо нарушающие цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, а также нормы международного права, представляют собой акт войны против Боливарианской Республики Венесуэла, подрывают региональный и международный мир, безопасность и стабильность и создают угрозу праву на жизнь венесуэльского народа"

– Движение неприсоединения

В заявлении Движение выступило с требованием немедленного прекращения американских военных действий против Венесуэлы. Также Движение неприсоединения призвало уважать суверенитет республики, ее территориальную целостность, политическую независимость и право на самоопределение.

Лица, причастные к агрессии США в Венесуэле должны быть привлечены к ответственности, отмечается в заявлении. Иммунитет Николаса Мадуро как главы государства должен соблюдаться универсально и без дискриминации, подчеркивается в документе.

"Любые действия или меры, подрывающие их (иммунитеты – ред.) либо избирательно игнорирующие, несут риск размывания многосторонности, дестабилизации международных отношений и ослабления международного правопорядка"

– заявление

Движение неприсоединения подтвердило полную солидарность с народом и правительством Венесуэлы.