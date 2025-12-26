Вестник Кавказа

РУСАДА попросит Минфин России о дополнительном финансировании

РУСАДА попросит Минфин России о дополнительном финансировании
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В РУСАДА рассчитывают получить дополнительное финансирование. С соответствующей просьбой агентство намерено обратиться в Минфин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует обратиться в Минфин РФ с просьбой об увеличении финансирования. Об этом поведала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

Она подчеркнула, что у агентства есть на это веские основания.

"Во-первых, с радостью наблюдаем, как российских спортсменов все чаще допускают к международным соревнованиям. Это, конечно, повышает нагрузку на систему тестирования. Во-вторых, Международный антидопинговый форум, учрежденный РУСАДА в 2022 году, набирает обороты – растет география участников и содержательная насыщенность"

– Вероника Логинова

Она добавила, что на нем будет обсуждаться подготовка к вступлению в силу обновленного Всемирного антидопингового кодекса в 2027 году.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
835 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.