РУСАДА попросит Минфин России о дополнительном финансировании

В РУСАДА рассчитывают получить дополнительное финансирование. С соответствующей просьбой агентство намерено обратиться в Минфин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует обратиться в Минфин РФ с просьбой об увеличении финансирования. Об этом поведала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

Она подчеркнула, что у агентства есть на это веские основания.

"Во-первых, с радостью наблюдаем, как российских спортсменов все чаще допускают к международным соревнованиям. Это, конечно, повышает нагрузку на систему тестирования. Во-вторых, Международный антидопинговый форум, учрежденный РУСАДА в 2022 году, набирает обороты – растет география участников и содержательная насыщенность"

– Вероника Логинова

Она добавила, что на нем будет обсуждаться подготовка к вступлению в силу обновленного Всемирного антидопингового кодекса в 2027 году.