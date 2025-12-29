"Араз-Нахчыван" сменил главного тренера

Руководство ФК "Араз-Нахчыван" объявило о назначении нового главного тренера. Этот пост занял экс-наставник "Жениса" Андрей Демченко.

Новым главным тренером азербайджанского футбольного клуба "Араз-Нахчыван" стал украинский специалист Андрей Демченко. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Соглашение с 50-летним наставником подписано на 5 месяцев с возможностью продления еще на год. Он приступит к работе в ближайшее время.

До назначения в "Араз-Нахчыван" Демченко возглавлял "Женис" из Казахстана.

Турнирная таблица

После 16 туров "Араз-Нахчыван" занимает 6-ю строчку в чемпионате Азербайджана. В активе команды 26 очков. Возглавляет первенство "Сабах", набравший 37 очков.