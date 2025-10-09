Стадион в Гяндже передадут футбольному клубу "Кяпаз" весной 2026 года

"Кяпаз" весной 2026 года начнет проводить игры на новом стадионе в Гяндже. Сейчас ведутся работы по подготовке газона.

Футбольный клуб "Кяпаз" переедет на новый стадион Гянджи в апреле-мае следующего года, рассказал глава Минспорта Фарид Гаибов.

По словам Гаибова, арена станет одной из лучших в Азербайджане, стадион отвечает всем современным международным стандартам. Специалисты занимаются подготовкой газона, решение вопроса зависит от погодных условий.

"Назвать точную дату довольно сложно. Но, вероятно, это придется на апрель-май, и стадион будет приведен в состояние готовности для игр. Этот момент зависит от погодных условий, и нам необходимо подождать"

– Фарид Гаибов

Отметим, что весной прошлого года в Гяндже открылась футбольная академия с тренировочным центром. Проект был реализован при поддержке УЕФА и ФИФА.