Горный кластер Сочи загружен на 73%

Горные курорты Сочи в новогодние каникулы загружены более чем на 70%, несмотря на ситуацию с погодой, рассказали в мэрии города.

"Несмотря на непогоду, коснувшуюся Сочи перед новогодними праздниками, интерес к горному кластеру остается стабильным: текущая загрузка отелей горного кластера достигает 73%"

– замглавы города Сергей Сомко

Также он поделился данными о продаже ски-пассов: на трех сочинских горнолыжных курортах "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром Поляна" с момента запуска сезона катания было реализовано уже 85 тыс прогулочных и спортивных ски-пассов.